José Reguffe se filia ao Solidariedade após dois anos sem partido

O ex-senador José Reguffe se filiou ao Solidariedade na noite de segunda-feira, 3, em evento realizado na sede nacional do partido, em Brasília. Ele estava sem legenda desde 2022, quando deixou o União Brasil.

Reguffe iniciou sua trajetória política em 2007, ao assumir o cargo de deputado distrital pelo PDT, partido ao qual foi filiado até 2016. Em 2010, elegeu-se deputado federal com 266.465 votos, tornando-se o mais votado do País proporcionalmente, com 18,95% do total.