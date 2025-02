Hugo Motta propõe sistema de acesso a informações sobre uso de recursos nos Três Poderes

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), propôs um sistema de acesso ao uso dos recursos nos Três Poderes, em entrevista à GloboNews, nesta terça-feira, 4. Segundo ele, ainda não há formato para a proposta, se será um projeto de lei, por exemplo, mas a medida deve ser discutida na Câmara.

"Se a transparência, que é muito benéfica, for instituída, tem que ser instituída para todos os Poderes", afirmou Motta. "Nós somos, sem dúvida nenhuma, o Legislativo, o Poder mais transparente da República. As nossas emendas individuais e de bancada estão lá no Portal da Transparência. A verba parlamentar dos deputados estão lá também, públicas. Então, as contas do Congresso são muito abertas, e têm que ser mesmo."