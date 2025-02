Hugo Motta: Impeachment deixa traumas, não vamos trazer estremecimento com Poderes

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que não irá provocar "estremecimento" com o Executivo e o Judiciário, ao comentar sobre a defesa do impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte da oposição. As declarações ocorreram em entrevista ao SBT, nesta terça-feira, 4.

"Toda construção que leva ao processo de impedimento deixa traumas", declarou. "Então, se pudermos evitar todo e qualquer tipo de instabilidade, eu penso que é o melhor caminho para a nossa nação, para que, com isso, ajustemos aquilo que precisa ser feito e, de fato, os problemas possam ser atacados."