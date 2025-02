Bolsonaro aparece 'de surpresa' em reunião de Tarcísio com prefeitos sobre enchentes

O governador deu a entender que a aparição não havia sido planejada. "Olha só quem apareceu de surpresa por aqui! Sempre uma honra, presidente", escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter.

A reunião, marcada para as 15h, ocorreu no Palácio dos Bandeirantes. Estiveram presentes o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e o vice-prefeito, Ricardo de Mello Araújo (PL), que também registrou a chegada de Bolsonaro no evento em seu Instagram.