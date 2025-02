STF considera ampliar sessões para julgar trama golpista envolvendo Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) cogita ampliar a frequência das sessões da primeira turma da Corte para analisar o caso da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, de acordo com informação da colunista Luísa Martins, da CNN Brasil,.

O objetivo do tribunal seria trazer celeridade à conclusão do julgamento, para que ele ocorra ainda em 2025, evitando 2026, ano de eleição. A meta é que os juízes do colegiado se reúnam semanalmente às terças-feiras, a mesma frequência do auge da operação Lava Jato. Atualmente, os integrantes se reúnem a cada 15 dias.