O POVO News: Quaest: Lula 30%, Tarcísio 13%, Gusttavo Lima 12%; reações à taxação de Trump

O programa O POVO News realiza mais um edição nesta segunda-feira, 3, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. A programação repercute a pesquisa Genial/Quest para presidente, divulgada nesta segunda-feira, 3, e que aponta Luíz Inácio Lula da Silva (PT) com 30% das intenções de votos, à frente do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do cantor Gusttavo Lima (sem partido).

A pesquisa trabalhou com quatro cenários, em que os candidatos apresentados foram o presidente Lula, Tarcísio de Freitas, Gusttavo Lima, Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União).