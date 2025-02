Janja divulga agenda após cobranças sobre sigilo de atividades

Após críticas acerca do sigilo de seus compromissos, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, divulgou nesta segunda-feira, 3, os compromissos que tem previstos para o dia. O anúncio foi feito via stories em seu Instagram. De acordo com a assessoria de Janja, ela pretende seguir divulgando a agenda diariamente pelas redes sociais.

Dois eventos estão da pauta do dia: às 14h, a primeira-dama participaria da sessão solene de abertura do ano Judiciário. Às 16h, teria uma reunião com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Welington Dias, sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.