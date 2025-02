Jamais mandarei projeto ao Congresso sem antes ouvir as lideranças dos partidos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não mandará nenhum projeto à Câmara ou ao Senado sem que haja "anuência" dos líderes e da cúpula das duas Casas do Congresso. A declaração foi dada ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, em um aceno do chefe do Poder Executivo aos parlamentares eleitos no último sábado, dia 1º.

"Jamais enviaremos um projeto sem a anuência daqueles que trabalham para que as coisas deem certo no Brasil. Estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e do Brasil", disse.