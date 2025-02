Hugo Motta: vamos fazer uma nova reunião de líderes na quarta-feira (5)

As declarações ocorreram na noite desta segunda-feira, 3, após Motta ter realizado uma reunião com o colégio de líderes da Câmara. O deputado não disse à imprensa quais projetos entrarão na pauta desta semana no plenário, mas afirmou que serão poucos.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que haverá uma nova reunião de líderes na quarta-feira, 5, para definir a pauta da próxima semana e os procedimentos a serem adotados no funcionamento do plenário e das comissões.

Motta acrescentou: "Esta semana apenas poucos projetos entrarão, também alguns acordos internacionais, para que o colégio de líderes possa se estabelecer e, a partir daí, colocarmos em prática aquilo que nós prometemos, que é a previsibilidade".

Segundo ele, não houve discussões sobre o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Também não houve decisões sobre a divisão das presidências das comissões temáticas, afirmou.

O deputado paraibano participou nesta segunda da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional. Ao longo do dia, também esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Após a reunião de líderes, Motta se encaminhou para a cerimônia de abertura dos trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).