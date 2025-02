Hugo Motta leva a avó para primeiro encontro com Lula após eleição na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), levou a avó dele, Francisca Motta, para o primeiro encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a eleição da Casa, realizada nesta segunda-feira, 3. Francisca Motta é uma das integrantes do clã Motta, com força política em Patos (PB), e é deputada estadual, além de ter governado o município entre 2013 e 2016.

Francisca postou fotos do encontro, realizado no Palácio do Planalto, nas redes sociais. Em uma das fotos, Lula beija a mão dela e, em outra, está abraçada com o chefe do Executivo. A ex-prefeita de Patos também participou de uma missa, que celebrou a abertura do ano legislativo na Câmara, ao lado do neto.