Glêdson diz que Elmano fará reuniões individuais com prefeitos do Cariri em fevereiro

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, comentou a relação com o governo estadual e disse que Elmano de Freitas (PT) deve deve se encontrar com os gestores da região do Cariri individualmente no início de fevereiro.

“A gente tem aquela vontade de dizer, estamos realmente de mão dadas com o estado, porque o município é a porta de entrada”, disse o gestor em entrevista nesta sexta-feira, 31.



Ao comentar a relação entre a Prefeitura de Juazeiro do Norte e o governo Elmano, Glêdson relembrou conversa com o governador e demais prefeitos na região no último dia 30, destacando que foi um "bate papo descontraído". Segundo o prefeito, o tema principal foram as obras de interesse dos municípios da região.