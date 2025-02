Eleição na Câmara gera embate entre ex-ministros de Bolsonaro

A eleição para o comando da Câmara neste sábado, dia 1º, gerou um embate entre ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após Hugo Motta (Republicanos-PB) confirmar o favoritismo e vencer a sucessão para a presidência da Casa em primeiro turno, com 444 votos, os deputados federais Mário Frias (PL-SP) e Ricardo Salles (Novo-SP) protagonizaram um embate no X (antigo Twitter). Frias e Salles integraram o primeiro escalão do governo Bolsonaro como titulares das pastas de Cultura e Meio Ambiente, respectivamente.

Salles celebrou a votação obtida por seu colega de bancada, Marcel van Hattem (RS), que concorreu ao comando da Casa e obteve 31 votos. A candidatura do parlamentar gaúcho foi criticada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que acusou Van Hattem de se valer do eleitorado bolsonarista, mas divergir das orientações do grupo político do ex-presidente.