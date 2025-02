Barroso: conversei com (Alcolumbre), foi extremamente cordial; divergências, o diálogo resolve

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e que ele foi "extremamente cordial". Barroso disse não ter visto os recados mandados pelo senador ao Supremo em seu discurso no último sábado, 1º, dia das eleições para as mesas diretoras do Congresso. O ministro falou com jornalistas antes da cerimônia de abertura do ano legislativo.

No último sábado, Alcolumbre citou "tensões e desentendimentos" entre Congresso e Supremo sobre as emendas parlamentares e cobrou cumprimento de acordos firmados. "O relacionamento entre os Poderes, embora seja regido pela Constituição e pela harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos", afirmou. A tensão cresceu desde agosto do ano passado, quando o Supremo suspendeu a execução de todas as emendas impositivas. A decisão foi revista após acordo entre os Poderes, mas ainda restam critérios de transparência que incomodam os deputados e senadores.