Alcolumbre: recente controvérsia sobre emendas ilustra necessidade de respeito mútuo e diálogo

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), pregou um "Legislativo forte" e disse que a "controvérsia" sobre as emendas demonstra necessidade de diálogo, em seu discurso de abertura dos trabalhos parlamentares na sessão desta segunda-feira, 3. No discurso, ele citou princípios de respeito mútuo, cooperação e fraternidade. "A recente controvérsia sobre emendas parlamentares ao Orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo contínuo", afirmou.

Ele acrescentou: "As decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este Parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar e representar os interesses do povo brasileiro, inclusive, levando recursos e investimentos à sua região".