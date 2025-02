Alcolumbre e Motta abrem trabalhos do Congresso Nacional com sessão solene à tarde

O Poder Legislativo inaugura suas atividades de 2025 nesta segunda-feira, 3, agora sob a liderança dos novos presidentes do Congresso Nacional e Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Com apoio do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL de Jair Bolsonaro, eles foram eleitos no sábado, dia 1º, com ampla votação, confirmando o favoritismo dos dois, que estarão à frente das Casas pelos próximos dois anos. Alcolumbre recebeu 73 votos e Motta, 444 votos. Eles sucedem a Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente.

Para marcar a abertura do Ano Legislativo, senadores e deputados participam de sessão solene às 16 horas desta segunda, que será realizada no Plenário da Câmara e deverá contar com a presença de autoridades e convidados dos três Poderes. A sessão será conduzida pelo presidente do Congresso. O presidente Lula não confirmou presença na solenidade, mas enviará a tradicional mensagem presidencial a ser lida na sessão. O documento deverá ser levado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e conterá as propostas e ações prioritárias do governo para 2025.