Lula lamenta morte de Newton Cardoso, ex-governador de MG: 'Importante opositor da ditadura'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste domingo, 2, a morte do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso (MDB), de 86 anos. Em mensagem na rede social X (antigo Twitter), Lula ressaltou a trajetória do político mineiro como um "importante opositor da ditadura" e um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (anteriormente com a sigla PMDB) no Estado.

"O advogado e empresário ajudou a fundar o MDB de Minas Gerais e foi um importante opositor da ditadura, tendo sido eleito deputado federal, prefeito mais de uma vez de Contagem e governador do Estado. Meus sentimentos aos familiares e amigos", destaca a mensagem do presidente.