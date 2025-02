Eduardo Bolsonaro e Randolfe Rodrigues discutem sobre 'bonés à la Trump'; entenda

Após ministros e aliados do governo Lula circularem pelo Congresso Nacional neste sábado, 1º, usando bonés com referência aos utilizados pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seus apoiadores, mas com os dizeres "O Brasil é dos brasileiros", o acessório virou motivo de discussão na internet.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que costuma fazer elogios ao governo Trump e chegou a viajar para os Estados Unidos na ocasião da posse do republicano, disse em seu perfil do X (antigo Twitter), que o uso do boné, ao qual se referiu como "anti-Trump", representa uma "política anti-americana" com "razão meramente ideológica".