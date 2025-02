'Vou conversar com Pacheco na semana que vem sobre reforma ministerial', diz Jaques Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse ao Broadcast Político que conversará com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre um eventual convite para o senador de Minas Gerais assumir um ministério no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Wagner disse ter conversado com Pacheco sobre o assunto na noite desta sexta-feira, 31, em jantar na casa do senador Weverton (PDT-MA).