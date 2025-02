Veras (PT), da Fonte (PP), Katarina (PSD) e Souza (MDB) serão secretários da Câmara

1º secretário - Carlos Veras (PT-PE), com 427 votos;

2º secretário - Lula da Fonte (PP-PE), com 437 votos;

3º secretária - Delegada Katarina (PSD-SE), com 445 votos;

4º secretário - Sérgio Souza (MDB-PR), com 432 votos.

Os suplentes serão Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP, com 395 votos), Paulo Foletto (PSB-ES, com 389 votos), Victor Linhalis (Podemos-ES, com 388 votos) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP, 371 votos).