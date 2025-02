Senadores continuam discursos; só Depois candidatos falarão, e votos serão depositados

Os senadores continuam discursando no Senado e declarando seus posicionamentos na eleição para a presidência da Casa. A grande maioria manifestou apoio ao senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Depois dos discursos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), dará a palavra aos candidatos. Além de Alcolumbre, também pleiteiam a presidência do Senado os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES), Marcos Pontes (PL-SP) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).