Senado dá início à votação para presidência da Casa

Para ser eleito, o candidato precisa reunir no mínimo 41 votos, de 81 senadores. Alcolumbre é o franco favorito a ser eleito para a presidência do Senado nos próximos dois anos. A se confirmar o resultado, será a segunda vez que o senador ocupará o cargo - ele foi presidente da Casa de 2019 a 2021, no início do governo de Jair Bolsonaro.