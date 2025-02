Quais são os poderes dos presidentes da Câmara e do Senado?

Decididas a cada dois anos, as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal acumulam atribuições que vão desde funções administrativas e rotineiras das próprias Casas até decisões que podem influenciar os rumos do País.

À frente do Congresso Nacional, os novos presidentes terão influência direta sobre temas de interesse do Executivo, podendo decidir, por exemplo, quais pautas entrarão na ordem do dia, além de estarem na linha sucessória da própria Presidência da República.Também como atribuição dos presidentes das Casas, mas com ineditismo devido à proporção que o assunto tomou, é deles o poder de direcionamento sobre as emendas de comissão, um tipo de emenda parlamentar não impositiva em que as comissões temáticas da Câmara e do Senado indicam coletivamente os valores dos repasses.

O montante destinado às emendas parlamentares cresce de forma quase contínua desde 2015, e em 2024 bateu recorde com quase R$ 45 bilhões empenhados, o que faz com que os presidentes do Legislativo federal também controlem uma parte expressiva do orçamento do País. Veja as atribuições de cada cargo:

Presidente da Câmara dos Deputados

Votações de projetos de lei: À frente da principal Casa propositora de projetos de lei, o presidente da Câmara é quem define quais desses textos serão votados pelos deputados no plenário e quando. Isso, na prática, dá a ele o poder de ditar o ritmo com que as propostas - caras ao governo ou a opositores - tramitem pela Casa.