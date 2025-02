O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negou na tarde deste sábado, 1º,a questão de ordem levantada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) para que a eleição do próximo presidente da Casa Alta neste sábado, 1º, fosse aberta. Com isso, manteve a deliberação de forma secreta. "Regimento interno do Senado determina que eleição da mesa é secreta", apontou Pacheco.