Fontes: Bolsonaro faz reunião com o PL e pede unidade à bancada em eleição na Câmara

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu unidade à bancada do seu partido em uma reunião na sede da legenda, mais cedo, em Brasília, com deputados e senadores, disseram fontes ao Broadcast Político.

O apelo ocorre momentos antes das eleições para os próximos presidentes do Congresso Nacional. No caso da Câmara, o PL está no bloco do favorito, Hugo Motta (Republicanos-PB), mas um de seus adversários, Marcel Van Hattem (Novo-RS), tem possibilidade de atrair votos do partido de Bolsonaro, admitem deputados da bancada.