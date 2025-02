Eleições no Congresso abrem diálogo com partidos sobre espaço no governo, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse há pouco que as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado abrirão conversas sobre os espaços dos partidos no governo, apesar de não necessariamente culminar em reforma ministerial.

Segundo ele, essas conversas poderão começar já na semana que vem. Padilha disse ser provável, por exemplo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha reuniões com os novos chefes do Legislativo. Se nada inesperado acontecer, Davi Alcolumbre (União-AP) será eleito para presidir o Senado e Hugo Motta (Republicanos-PB), a Câmara.