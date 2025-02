EEsse assunto não vai pacificar o Brasil, diz Alcolumbre sobre anistia aos envolvidos no 8/1

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado, 1, que a pauta que discute a anistia de presos e condenados do 8 de janeiro de 2023 não é um assunto que irá pacificar o Brasil. "Temos que nos dedicar à agenda de pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Agenda do brasileiro é trabalharmos para reduzir a pobreza do Brasil", afirmou em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.

Sobre o assunto, Alcolumbre disse ainda que quer ser um presidente com coragem de apontar quando pautas não são prioridade do Brasil nem do Parlamento. "Eu espero ser presidente altivo, equilibrado, mas ao mesmo tempo ter a coragem com aqueles que insistem em trazer agenda que não é do Parlamento para o debate principal. Ela vai existir, não vamos tirar direito de ela existir, mas ela não é a prioridade do Brasil nem do Parlamento", afirmou o novo presidente do Senado.