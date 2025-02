Davi Alcolumbre diz que é preciso fazer mea culpa e dar transparência às emendas

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado, 1, ter convicção de que é preciso "fazer mea culpa e dar toda transparência às emendas parlamentares". Além disso, disse que vai fazer uma negociação com os poderes Executivo e Judiciário sobre o tema. "O recurso público não é do deputado e do senador. Ele é fruto dos impostos dos brasileiros", afirmou em entrevistaao Estúdio i, da Globonews.

Sobre a relação entre os poderes, Alcolumbre citou o imbróglio entre o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), ressaltando que nunca teve problemas com o petista. "Cortar relação com ministro da articulação política não faz bem para institucionalidade", disse. Ele também ressaltou a relação com os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AM) e Jaques Wagner (PT-BA).