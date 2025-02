'Azarões' na eleição do Senado optam por isolamento e discrição no plenário

O favoritismo de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado ofuscou seus adversários presentes no plenário na manhã deste sábado, 1.°. Apesar de ter fingido suspense e protocolado sua candidatura nos últimos minutos, ele é tratado como sucessor de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) há meses.

O senador Marcos Pontes (PL-SP), que insistiu em manter sua candidatura à revelia do partido, passou por uma saia-justa durante a reunião preparatória antes da votação. Isolado no fundo do plenário, ele foi alvo de risos ao ser criticado pelo líder da bancada, Carlos Portinho (PL-RJ), durante fala no púlpito.