Alcolumbre: Não me preservo em debater assuntos; quando chegar, isenção do IR vai tramitar

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou dizer se pessoalmente apoia a proposta de ampliação da isenção do imposto de renda, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas afirmou saber se tratar de uma agenda do governo, que terá "tramitação dentro do rito" no momento em que chegar ao Senado.

"Não conversei sobre esse assunto. Passei um ano conversando sobre futuro do Senado. Percebi em todas as conversas que vamos, sim, viver dois anos muito desafiadores, isso não é segredo, vamos viver tensões pré-eleitorais e vamos precisar ter sabedoria ... Se a agenda econômica é agenda prioritária do governo, o governo vai apresentar às lideranças", respondeu Alcolumbre em entrevista ao Estúdio i, da Globonews.