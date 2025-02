Alcolumbre: Estou aberto para conversar com Poderes, defendendo autonomia do Legislativo

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse estar "integralmente aberto para conversar" com os Poderes, defendendo "incondicionalmente a independência e a autonomia do Poder Legislativo".

Alcolumbre disse que "o Senado não pode se furtar ou ter preconceito em debater qualquer assunto que chegue à tona no Parlamento".