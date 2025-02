Alcolumbre defende respeito a decisões judiciais, mas também a prerrogativas do Legislativo

Candidato à presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou neste sábado, 01, ser essencial respeitar decisões judiciais, mas "igualmente indispensável" o respeito as prerrogativas do Poder Legislativo. A declaração foi dada após Alcolumbre lembrar do que classificou como "controvérsia" envolvendo as emendas parlamentares, assunto que parou no Supremo Tribunal Federal (STF) e no fim do ano passado evoluiu para uma crise entre o Judiciário e os parlamentares. "Hoje mais uma vez enfrentamos grandes desafios. O relacionamento entre os Poderes, embora seja regido pela Constituição e harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos", começou Alcolumbre da tribuna em discurso aos colegas que se reúnem para escolher o próximo presidente do Senado.

Entre esses desafios destaco a recente controvérsia envolvendo a apresentação de emendas parlamentares no orçamento do País, que culminou em debates e decisões, com STF e poder executivo. Quero ser claro, é essencial respeitarmos as decisões judiciais, o papel do judiciário no sistema democrático. Mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Poder Legislativo e garantir a esse parlamento que possa exercer seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro", afirmou o senador, muito aplaudido pelos colegas.