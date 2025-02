Agenda eleita foi a de Lula, ninguém tem autoridade de atrapalhar, diz presidente do Senado

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que a agenda eleita pela último pleito foi a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que, portanto, nenhum senador ou senadora tem a autoridade de atrapalhar os planos do governo. Em mais uma indicação de que trabalhará junto do Executivo, mas sem garantir alinhamento integral, Alcolumbre afirmou que ajudará a gestão Lula ponderando que o Senado quer o direito de concordar e discordar e apontar caminhos para que propostas sejam aprovadas.

"Enquanto presidente do Senado vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com outros poderes. A agenda que foi eleita na última eleição foi a agenda apresentada por Lula, nenhum senador ou senadora tem autoridade de atrapalhar agenda do governo. O governo terá sua agenda totalmente respeitada, aliás, vou ajudar na agenda do governo no que couber ao Parlamento. Mas teremos o direito de dizer que concordamos com isso ou não concordamos com aquilo", afirmou a jornalistas após ser eleito o novo presidente do Senado.