Lula recebe MST no Palácio do Planalto; movimento chama ritmo da reforma agrária de 'ridículo'

Representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) classificaram como "ridículo" o ritmo da reforma agrária do governo de Luiz Inácio Lula da Silva depois de reunião com o presidente no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 30. Eles falaram a jornalistas na sede do governo logo depois da conversa com o petista.

"Não queremos discutir formas de como será o processo de reforma agrária, nós queremos que resolva o problema da terra. Nós não aceitamos na próxima reunião ou ao final deste ano ter um número tão ridículo como esse, 1.500 famílias por ano", disse João Paulo Rodrigues, um dos coordenadores nacionais do MST.