Deputados bolsonaristas enviam ao rei da Espanha manifestação de apoio a Oswaldo Eustáquio

Eustáquio é considerado foragido da Justiça brasileira e teve a extradição pedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em outubro do ano passado.

Um grupo de 21 deputados federais assina um manifesto enviado nesta semana ao Rei Felipe VI, da Espanha, em defesa do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que reside atualmente no País. Ele também foi enviado ao presidente da Espanha, Pedro Sanchez, e ao presidente da Audiência Nacional da Espanha, Jose Ramon Navarro Miranda. No próximo dia 6, uma audiência deve julgar os pedidos para que ele seja preso preventivamente ou extraditado para o Brasil.

"Sequer condenado, o Estado Brasileiro pede a extradição do jornalista de direita, ou que cumpra a pena no país espanhol. Diante dessas injustiças incabíveis, nós fizemos uma manifestação oficial do Congresso brasileiro para que não haja a extradição", disse em postagem no Instagram o deputado federal Coronel Meira (PL-PE), que encabeça o documento.