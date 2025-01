Pizza, 'convergência' e pedidos: Motta atrai do PT ao PL em SP

Em um encontro na capital paulista que reuniu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ministros do governo Lula (PT) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o favorito à presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), celebrou o consenso em torno de seu nome, defendeu a importância de "tratar de eleição no momento da eleição" e definiu o centro político como a "ausência de preconceitos".

"Nós não temos preconceitos por de onde a ideia vem. Se a ideia é boa para o País, nós temos a capacidade de buscar implementá-la", disse Motta, que participou de uma "pizzada" com a bancada paulista na noite desta segunda-feira.