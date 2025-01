'O que me for dado como missão, cumprirei', diz Guimarães sobre ser presidente interino do PT

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a decisão sobre a sua nomeação à presidência interina do PT depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, atualmente cotada para o ministério da Secretaria-Geral da Presidência. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, em entrevista à CNN Brasil.

"Tudo, daqui para frente, tem que ser combinado, em matéria de PT, com a presidenta Gleisi e com o presidente Lula. Eu sou soldado de um projeto", declarou. "O que for, será. Depende do presidente e da presidenta Gleisi. Aquilo que for me dado como missão, eu a cumprirei, como foi a missão que me foi dada no início do governo de que nós teríamos que estabilizar a relação política entre o Executivo e o Legislativo."