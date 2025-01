Comissão de Ética adia novo julgamento de Milton Ribeiro no caso dos pastores do MEC

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República adiou o novo julgamento do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, do governo de Jair Bolsonaro, no caso dos pastores que atuavam na pasta, revelado pelo Estadão. O processo estava na pauta da reunião do colegiado realizada nesta segunda-feira, 27, mas foi retirado da lista de julgamentos do dia. A informação consta, sem o nome do ministro, da nota pública divulgada nesta terça-feira, 28, pela Comissão de Ética.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast Político, o adiamento foi um pedido do advogado do ex-ministro, que está fora do País. A tendência é que o julgamento seja realizado na próxima reunião do colegiado, marcada para 24 de fevereiro. A defesa de Milton Ribeiro é comandada pelo advogado Daniel Bialski.