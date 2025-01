A reação de petistas e bolsonaristas à delação de Mauro Cid

No depoimento, Cid apresentou detalhes sobre o suposto plano golpista que seria executado após as eleições de 2022 e categorizou os aliados do então presidente Jair Bolsonaro (PL) em "conservadores", "moderados" e "radicais".

O senador Jorge Seif (PL-SC), também citado como pertencendo ao grupo "radical", afirmou que o conteúdo do depoimento de Mauro Cid é "falacioso". Em seu perfil no X (antigo Twitter), o senador conta uma história sobre uma aula de Direito a qual assistiu, em que a lição que ficou foi a de que, num julgamento, a figura da testemunha se compara a de "uma prostituta ordinária (aquelas de beira de estrada, bichada)".

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que "a hora da verdade está chegando". "Fica cada vez mais insustentável a conversa mole de que ele não tinha nada a ver com a trama contra a democracia, que previa até o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes."

O vídeo está com legendas em inglês, e o deputado marcou Trump na publicação, ao qual se queixa, e uma lista de congressistas americanos. "Eles querem uma eleição sem oposição a Lula. Isso não é uma democracia, presidente Trump", diz o filho de Bolsonaro.

Michelle também fez referência à delação de Cid. Em um story no Instagram (publicação que some em 24 horas), Michelle compartilhou uma reportagem com o título "Delação de Mauro Cid revela papel de Michelle e Eduardo Bolsonaro em plano golpista" com um áudio de risadas. A ex-primeira-dama também chamou a divulgação da delação de "cortina de fumaça".

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) disse que o tema é antigo, e que isso faz parte do que chamou de "narrativa de metalinguagem". "Esse é o papel da assessoria de propaganda do Regime de Exceção, criar a narrativa de metalinguagem para justificar as ações ilegais da metajurídica."