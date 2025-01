Lewandowski: PEC vai unir todas as esferas contra violência

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Propus ao senhor Presidente da República [Luiz Inácio Lula da Silva] que nós oferecêssemos ao Congresso Nacional uma PEC que chamasse para o colo do governo federal uma responsabilidade que constitucionalmente ele não tinha originalmente. Porque o modelo que nós temos hoje, de fazer com que a responsabilidade recaia totalmente sobre os ombros dos governadores - que comandam as suas polícias civis e militares - e também aos prefeitos - que têm as suas guardas municipais - é insuficiente”, esclareceu o ministro.



De acordo com Lewandowski, a ideia é que a União estabeleça diretrizes gerais sem intervir na autonomia de estados, dos municípios e do Distrito Federal “para controlar as respectivas polícias em matéria de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário”.