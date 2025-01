Aliado de Bolsonaro, Ciro Nogueira diz que Trump 'não pode ser reverenciado todo o tempo'

O ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), criticou nesta quarta-feira, 22, a declaração do presidente norte-americano Donald Trump em relação a "não precisar" do Brasil. Aliado de Bolsonaro, o senador qualificou a fala de Trump como "desprezo" ao País e sugeriu que ele deve ser tratado "de igual para igual" se o Brasil quiser o respeito do americano. A declaração de Trump ocorreu nos primeiros minutos sentado à mesa do Salão Oval da Casa Branca nesta segunda-feira, 20.

Quando questionado pela jornalista da Globonews Raquel Krähenbühl sobre sua perspectiva em relação às relações com a América Latina e, especificamente, com o Brasil, Trump respondeu: "Devem ser ótimas. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós".

O republicano não respondeu à pergunta da brasileira se pretendia se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos comentários da publicação, bolsonaristas caçoaram da opinião do senador. "Lacrou, amigue!", ironizou uma seguidora. Outros afirmaram concordar com Trump, e responsabilizaram o governo e a "omissão do Senado" pela imagem do Brasil não ter maior credibilidade. Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que foi a Washington acompanhar a posse, também endossou a fala de Trump. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o deputado federal publicou o trecho da entrevista nesta quarta-feira, afirmando que "falar o óbvio só choca quem não vê a realidade".