Deputados que foram à posse de Trump nos EUA negam uso de recursos públicos em viagem

A peça do parlamentar, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, mencionou 22 deputados federais que foram a Washington, para a solenidade de posse realizada em 20 de janeiro. Da lista, 19 parlamentares são do PL. A representação levantou a hipótese de desvio de finalidade e de uso irregular de recursos públicos.

Deputados federais que foram à posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos negaram uso de dinheiro público na viagem, segundo manifestações enviadas ao Broadcast Político , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, após o vereador Pedro Rousseff (PT), de Belo Horizonte (MG), ter acionado o Ministério Público Federal (MPF) contra a comitiva.

Sete deputados disseram que viajaram com recursos próprios: Capitão Alden (PL-BA), Carla Zambelli (PL-SP), Giovani Cherini (PL-RS), Joaquim Passarinho (PL-PA), Maurício do Vôlei (PL-MG), Maurício Marcon (Podemos-RS) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

Em nota, Zambelli disse que sua presença no evento "não envolve qualquer ônus ao erário público". Cherini também criticou a representação: "Ele atirou no gato para tentar acertar no peixe. Errou os dois alvos. Ninguém viajou com recursos públicos", afirmou.

A comitiva também contou com a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Indiciado por tentativa de golpe de Estado em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à posse de Trump, por estar com o passaporte apreendido.