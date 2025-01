Pelos adversários, eleição de 2026 já começou, diz Lula ao abrir reunião ministerial

"É importante que a gente compreenda que o povo com que estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 1980, que queria ter emprego em fábrica com carteira assinada. É um povo que está virando empreendedor e precisamos aprender a trabalhar com essa nova formação do povo brasileiro", afirmou.

O presidente afirmou que o governo seja "exigido". "Eu jamais reclamarei pelo fato de o povo nos cobrar. Reclamarei se não tivermos capacidade de entregar tudo aquilo que nos comprometemos", completou.