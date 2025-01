Polícia Civil prende homem envolvido na morte de delator do PCC

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta sexta-feira (17) mandado de prisão temporária contra um homem de 22 anos, no Tatuapé, por suspeita de envolvimento na morte do delator Vinícius Lopes Gritzbach. Ele foi assassinado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 8 de novembro do ano passado. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta sexta-feira (17) mandado de prisão temporária contra um homem de 22 anos, no Tatuapé, por suspeita de envolvimento na morte do delator Vinícius Lopes Gritzbach. Ele foi assassinado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 8 de novembro do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP), o homem já tinha sido preso em dezembro por policiais da Rota, mas, na ocasião, foi solto na audiência de custódia. Ele é investigado por associação para o tráfico de drogas e por ter relação com o homem apontado como olheiro do crime no aeroporto, Kauê do Amaral Coelho, que está foragido.

Kauê, que tem mandado de prisão expedido pela Justiça, foi o primeiro suspeito identificado pela investigação, ainda em novembro do ano passado. Segundo a SSP, o olheiro circulou pelo saguão do aeroporto no dia do crime. De acordo com a investigação, assim que viu Gritzbach seguindo em direção ao desembarque, sinalizou aos atiradores que aguardavam na área externa em um carro. Nesta quinta-feira (16), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, prendeu a namorada de Kauê. Ela foi detida por tráfico de drogas. De acordo com as apurações, a indiciada era responsável por comercializar as drogas traficadas pelo namorado. Também ontem, a Corregedoria da Polícia Militar prendeu quinze policiais militares suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Dentre os detidos, um foi identificado como autor dos disparos de fuzil contra Gritzbach. Os outros 14 PMs foram presos por prestarem serviço de segurança ilegal ao delator, que era investigado por lavagem de dinheiro e duplo homicídio.