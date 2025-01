Costa sobre big techs: Vamos acionar autoridades para que lei brasileira seja cumprida

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Brasil deve adotar, junto com autoridades judiciais, as medidas que forem necessárias para que a lei brasileira seja cumprida, após a decisão da Meta - dona do Facebook, do Instagram e do Whatsapp - de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos. De acordo com Costa, o mundo precisa discutir parâmetros internacionais unificados para coibir "esse tipo de postura de bilionários".

"Vamos adotar com as autoridades judiciais as medidas que forem necessárias para que a lei brasileira seja cumprida", afirmou Costa em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira, 9. "Não pode uma plataforma que tem milhões ou bilhões de seguidores não seguir lei nenhuma, não seguir norma nenhuma e não ser responsabilizado pelo aquilo que veicula."