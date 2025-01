Alckmin afirma que Lula não deve fazer reforma ministerial, mas mudanças pontuais no governo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deva fazer uma reforma ministerial, mas apenas "mudanças pontuais" na Esplanada. Em meio às incertezas sobre a continuidade do ministro da Defesa, José Múcio, no governo, Alckmin elogiou o trabalho do chefe da Pasta e afirmou que Múcio pode continuar no cargo.

"Não acredito que o presidente Lula vá fazer uma reforma ministerial, acho que ele fará mudanças pontuais, como fez na área da comunicação do governo", afirmou o vice-presidente, em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira, 9.