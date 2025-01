PRTB quer mudar nome para "Brasileiro", mas alteração pode esbarrar em entendimento do TSE

"A utilização do nome 'Brasil' por qualquer partido político, sem qualquer elemento de distinção que o acompanhe, acarreta automática e inequívoca associação do partido à República Federativa do Brasil, com potencial intenso de gerar confusão ou induzir o eleitorado em erro. Tal compreensão fica palpável ao se imaginar, por exemplo, um slogan de campanha nos seguintes termos: 'Votem nos candidatos do Brasil'. Eis o manifesto potencial de induzimento do eleitorado ao erro, com reversão benéfica ao partido e correlato prejuízo a todos os demais, à custa de uma informação que encerra verdadeira armadilha", afirmou o ministro.

A sigla tentou, ainda, que fosse analisada a mudança para nomes como "Partido Brasil" e "Por mais Brasil", mas os ministros mantiveram a negativa aos novos nomes.

O advogado Fernando Neisser, especialista em direito eleitoral, avalia como "muito provável" que o pedido do PRTB esbarre no precedente do PMB. "Ainda que as palavras 'Brasil' ou 'Brasileiro' possam fazer parte do nome de um partido ou federação, como no próprio caso do 'Partido da Mulher Brasileira' ou da 'Federação Brasil da Esperança', o TSE entendeu que, sem esses demais elementos, o nome por si só pode causar confusão no eleitorado", disse Neisser.