Célula de inteligência monitora Brasília às vésperas dos dois anos dos ataques de 8/1

O governo do Distrito Federal criou uma célula presencial de inteligência em Brasília, com monitoramento 24h, com o objetivo de aumentar a vigilância e a coordenação entre as forças de segurança, visando evitar situações críticas na Capital.

Com foco em ações preventivas, que incluem o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas que possam indicar atividades de caráter terrorista, a nova estrutura funciona desde a última semana de 2024.