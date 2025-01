Vice segue à frente da Prefeitura de BH por pelo menos 15 dias

O vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) seguirá à frente da Prefeitura da capital mineira pelos próximos 15 dias, período previsto para o prefeito Fuad Noman (PSD-MG) receber alta do Hospital Mater Dei, onde deu entrada na sexta-feira, acometido por um quadro de insuficiência respiratória.

Espera-se que o hospital divulgue ainda hoje novas informações sobre o estado de saúde do prefeito. De acordo com o boletim médico divulgado sábado, o prefeito apresentou melhora no quadro de insuficiência respiratória de sexta-feira para ontem e que continuaria sendo submetidos a novos exames.