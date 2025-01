O POVO News: 25 prefeitos não tomam posse: entenda; Lula x posse de Maduro; caso Natuza Nery

A edição traz informações sobre os 25 prefeitos que não tomaram posse e as principais notícias desta sexta-feira, 3

O programa O POVO News 1ª edição aborda a situação dos 25 candidatos a prefeito que saíram das urnas como mais votados em outubro de 2024 não tomaram posse neste 1º de janeiro de 2025: 3 morreram, 1 foi preso e 20 foram barrados pela justiça.

As informações são do levantamento do portal G1 que mapeou a situação de posse de todos os 5.569 municípios brasileiros.