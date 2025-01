Juazeiro do Norte: Glêdson reencontra Elmano, admite mágoa, mas busca reaproximação

Um evento em que foram assinadas liberações para obras de saneamento em 17 municípios cearenses marcou o reencontro entre os dois. O rápido momento público pode ter sido um primeiro passo para uma pacificação de uma relação que azedou nos últimos tempos, com troca de farpas públicas, cancelamento de reuniões, mágoas e críticas de ambas as partes.

"Fiz questão de estar aqui para deixar muito claro que não vou 'arredar pé' da necessidade de aproximação da Prefeitura de Juazeiro do Norte com o Governo do Estado do Ceará. Recebi o convite gentilmente do (secretário de Articulação Política) Nelson Martins apenas ontem (quinta), às 9h, aí com toda a dificuldade de voo, tendo que cancelar a agenda de ontem e a de hoje, mas fiz questão de derrubar toda a agenda para estar aqui hoje e deixar claro que nós queremos essa aproximação institucional", disse o prefeito, após o evento.

Em entrevista à rádio O POVO CBN , Glêdson Bezerra não escondeu que ficou magoado com o afastamento do Governo do Estado.

Bezerra comemorou a liberação de R$ 88 milhões para esgotamento sanitário no nosso município, aproveitando a estada na Capital para conversar reservadamente com Nelson Martins. "Foi uma conversa mais de boas-vindas. Marcamos um reencontro para 16 de janeiro e ele vai receber as nossas demandas, nossas solicitações, e depois vai marcar com o governador. O próprio Elmano disse que, no início de fevereiro, vai receber os prefeitos", adiantou.

O contato com Elmano foi rápido, apenas no momento da assinatura da obra, mas serviu para o prefeito dar seu recado. "Ali, rapidinho por ocasião da assinatura do contrato da ordem de serviço, eu já disse a ele que quero ter um encontro pessoalmente. Ele tem sido muito receptivo de público, como vocês perceberam, e disse que em breve nós vamos ter um contato pra gente tratar sobre as questões importantes da nossa cidade" explicou ao O POVO .

"Nós temos três convênios com o Governo do Estado. Os três estão travados há quase dois anos. Todos esses convênios têm uma história, para sua conclusão. Vamos trabalhar para que esses recursos sejam liberados e, a partir daí, a gente vai levar outras reivindicações", explicou, antes de explicar a origem de cada verba que espera receber do Executivo estadual.

O prefeito afirmou que dará prioridade, na reunião com o secretário Nelson Martins, para tentar destravar os convênios já firmados anteriormente com o Governo do Estado.

"Firmamos um convênio para a construção do nosso centro administrativo. Dispensa comentários a importância de termos um centro administrativo, que hoje nós temos várias secretarias, em vários prédios alugados, em vários locais da cidade, dificultando a vida do cidadão que se socorre nos serviços públicos. Nós fizemos um convênio, ainda com o governador Camilo, em que a Prefeitura cedeu um espaço para o estacionamento do teleférico. Atendendo a um pedido do Camilo, a gente deu a nossa contrapartida, agora espero que seja liberado o nosso recurso que falta para a construção do nosso centro administrativo", explicou.

"E outros dois convênios, um que versa sobre calçamento, em especial para uma área muito importante da cidade, o bairro Campo Alegre, que cresce bastante, ali nós temos intenção de construir um centro industrial, então precisamos de investimentos lá. E outro, esse dá maior destaque, para a liberação de verba para construções de obras históricas, como o Memorial Padre Cícero, que junto com a estátua, são os prédios mais importantes da cidade, em termos de visibilidade, de desenvolver o nosso turismo. Infelizmente, inexplicavelmente esse dinheiro não foi liberado em tempo hábil", lamentou.

Recentemente, Elmano lamentou cancelamento de encontro entre os dois e disse que a obra do Museu Padro Cícero será concluída com ou sem a parceria com a Prefeitura de Juazeiro do Norte.